In der Nacht auf Sonntag besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter in Bellheim Verkehrsschilder und Wegweiser mit Farbe. Die Sachbeschädigungen ziehen sich laut Polizei durch mehrere Straßenzüge entlang der Straße „In den Dornen“ bis zum Abenteuerspielplatz. Auch der Abenteuerspielplatz wurde massiv mit Farbe beschädigt, teilt die Polizei mit. Geparkte Autos wurden ebenfalls besprüht. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Die Beamten sicherten „umfangreiche Spuren“. Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim unter Telefon 07274/9580 oder E-Mail an pigermersheim.presse@polizei.rlp.de.