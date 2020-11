Am Wochenende stießen Beamte der Polizei Germersheim im Stadtgebiet auf zwei Fahrzeuge die wegen optische und technische Veränderungen nicht mehr zugelassen waren. So wurden ein BMW mit einem geänderten Fahrwerk und ein Honda mit einer nicht erlaubten Abgasanlage aus dem Verkehr gezogen. Zusätzlich kommt auf die Fahrer und Halter ein Bußgeld zu, so die Polizei.