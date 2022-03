Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Samstag auf Sonntag Reifen an bislang sieben Pkw. Außerdem wurde ein Motorroller umgeworfen. Mehrere Anwohner stellten am Sonntagvormittag fest, dass Reifen ihrer geparkten Fahrzeuge zerstochen worden waren. Der Tatzeitraum lässt sich auf 1 Uhr bis 11.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingrenzen. Die Geschädigten hatten ihre Fahrzeuge überwiegend in der Schleinkoferstraße und in der Beethovenstraße abgestellt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Als Tatwerkzeug kommt ein spitzer Gegenstand in Betracht. Hier dauern die Untersuchungen noch an. Vermutlich wurde auch ein abgestellter Motorroller in dieser Zeit umgeworfen. Ob der Roller beschädigt ist, bedarf weiterer Überprüfungen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die eventuell Hinweise zu den oder dem unbekannten Täter geben können. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können Sie sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 in Verbindung setzen.