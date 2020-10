In der Nacht zum Sonntag waren in Karlsruher Stadtteilen drei Autos im Visier von Dieben. Insgesamt entstand allein ein Diebstahlsschaden von über 4000 Euro.

Zunächst meldete ein Anwohner der Karlsruher Waldstadt, dass von Samstag auf Sonntag in seinen Pkw, der in der Straße „Im Eichbäumle“ geparkt war, eingebrochen worden sei. Unbekannte Täter haben vermutlich durch das geöffnete Fahrerfenster diverse Schlüssel sowie Bargeld gestohlen, das dort deponiert war. Am Fahrzeug selbst entstand dabei kein Schaden.

Durch das Einschlagen der hinteren linken Fensterscheibe gelangten Unbekannte auch Samstagnacht in Karlsruhe-Durlach in der Bleichstraße ins Fahrzeuginnere und entwendeten dort einen Laptop.

In der Karlsruher-Südweststadt wurde in derselben Nacht im Haselweg das Fahrerfenster eines Autos eingeschlagen. Dort kamen mehrere Gegenstände aus dem Pkw abhanden. Der Aufbruchschaden liegt hier bei etwa 1000 Euro.