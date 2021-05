Hördt. Ein Autohändler möchte im Gewerbegebiet der Rheinaue 21 ansiedeln und Container als Lagerfläche aufstellen. Der Gemeinderat gibt grünes Licht.

Es stehen bereits Fahrzeuge und einige Container auf dem knapp 3000 Quadratmeter großen Grundstück. Etwa ein Sechstel der Fläche soll insgesamt mit rund 2,50 hohen Schiffscontainern bebaut werden. Vor ihrem Umzug nach Offenbach hatte jahrelang die Spedition Hotz das Grundstück als Abstell- und Verladefläche für Lkws genutzt. Die Kirchstraße als Zufahrt werde durch den Gebrauchtwagenhandel nicht so stark belastet wie durch das Vorgänger-Gewerbe, so Thorsten Stephan Verlohner (CDU) in der Sitzung.