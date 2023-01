Am Freitag gegen 20.25 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien von Germersheim in Richtung Lingenfeld unterwegs war. Hierbei sei es Fahrzeug mehrfach auf die Gegenspur geraten, teilten Zeugen die mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde laut Polizei hierbei niemand gefährdet. Im weiteren Verlauf blieb die Fahrerin des Wagens im Einmündungsbereich stehen und fuhr plötzlich rückwärts. Nur durch mehrmaliges Hupen des dahinterstehenden Autofahrers konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Die 55-jährige Fahrerin konnte wenige Meter weiter von den hinzugerufenen Polizisten gestoppt werden. Sie machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht mehr möglich. Eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein wurde sichergestellt.