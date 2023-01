Bei einem Verkehrsunfall auf der B35 in Höhe des Abzweigs „Herrenbühl“ wurde am Mittwoch gegen 9 Uhr eine 31-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt war die 31-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Fahrzeug in Richtung Bretten unterwegs, als ein Bagger von einem Feldweg auf die Bundesstraße einbog. Dies hatte die Autofahrerin wohl nicht rechtzeitig wahrgenommen, wie es im Polizeibericht heißt, und es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Die schwer verletzte Pkw-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Räumung und der Unfallaufnahme musste die B35 in beide Richtungen für über eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro