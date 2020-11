Eine 30-jährige Autofahrerin hat am Montagabend in Karlsruhe einen Fußgänger angefahren und verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Kaiserallee, als sie den 24-jährigen Fußgänger auf Höhe der Hofstraße übersah. Dieser wollte dort die Straße auf einem Fußgängerüberweg überqueren. Durch den Aufprall verletzte sich der 24-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.