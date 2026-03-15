Eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag mit ihrem Wagen in Hördt einen Linienbus touchiert und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 14.15 Uhr in der Bellheimer Straße mit ihrem weißen Auto unterwegs, als sie offenbar zu weit in die Fahrbahnmitte geriet und mit ihrem linken Außenspiegel den Bus streifte. Dabei entstand ein Lackschaden. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.