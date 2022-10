Eine 29-jährige Autofahrerin hat am Samstag, um 14 Uhr ihren Mitsubishi auf einem Supermarktparkplatz in der Rülzheimer Straße in Rheinzabern abgestellt. Die Frau hielt sich neben ihrem Wagen auf, als eine Autofahrerin beim Ausparken mit ihrem Wagen an das geparkte Fahrzeug stieß. Dabei wurde das geparkte Auto vorne am Stoßfänger leicht beschädigt. Die Unfallverursacherin, die laut Polizei einen leichten Schaden am hinteren Stoßfänger ihres Autos haben dürfte, setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten nur einen Teil des Kennzeichens der Unfallflüchtigen ablesen. Die Polizei ermittelt. Der Unfallschaden dürfte sich nach derzeitigen Schätzungen auf 800 Euro belaufen. Zeugenhinweise bitte melden unter der Rufnummer 07271 92210 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.