Ein hoher fünfstelliger Sachschaden entstand bei einem Autounfall am Mittwochvormittag, bei dem eine 75-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Die 75-jährige Autofahrerin fuhr im Nordring in den dortigen Kreisverkehr ein und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. In der Folge überfuhr sie eine Grünfläche und landetet mit ihrem Auto auf einem zwei Meter tiefergelegenen Parkplatz eines Autohauses. Dort wurden mehrere Neuwagen teilweise massiv beschädigt. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.