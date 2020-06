Zwischen einem Auto und einem Pedelec kam es am Dienstagabend in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der 55-jährige Fahrradfahrer leicht verletzte, teilt die Polizei mit. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 19 Uhr die Wolfartsweierer Straße. Beim Abbiegen in die Stuttgarter Straße übersah sie offenbar den die Stuttgarter Straße überquerenden, bevorrechtigten Radfahrer und erfasste ihn. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann zu Boden geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von zirka 100 Euro.