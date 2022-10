Zu nur leichtem Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 900 Euro kam es am vergangenen Freitag gegen 15.50 Uhr auf der Oberen Straße in Westheim. Zuvor hatte ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Germersheim die L507 aus Richtung Weingarten kommend befahren. Anschließend bog dieser in Richtung Westheim ab, informierte die Polizei. Dem jungen Fahrer kam ein schwarzer Wagen entgegen, der auf die Gegenfahrspur geriet. Der BMW-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, indem er eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver einleitete. Hierdurch geriet er in den Grünstreifen und touchierte ein Verkehrsschild. Der Fahrer des schwarzen Autos flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem gesuchten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 958-0 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.