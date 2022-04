Zu einem Unfall kam es am späten Dienstagabend auf der Bundesstraße 272 in Fahrtrichtung Landau. Ein 46-jähriger Autofahrer wollte gegen 22.30 Uhr auf die Kreisstraße 2 in Richtung Lustadt abbiegen. Der hinter ihm fahrende Autofahrer überholte ihn laut Polizeibericht verbotenerweise über die Abbiegespur. Der 46-Jährige brach den Abbiegevorgang ab, wich nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Der rücksichtslose Unfallverursacher flüchtete anschließend über die B 272 in Richtung Landau. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet alle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.