Vermutlich aufgrund eines Herzinfarkts ist ein 43-Jähriger am Dienstagnachmittag während der Autofahrt gestorben. Dies teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 14.30 Uhr von einem Firmengelände in die Eppinger Straße in Kraichtal einfahren, als er das Bewusstsein verlor. Anschließend rollte das Auto auf einen Pfosten des Werkstores. Der alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten offenbar noch, den 43-Jährigen zu reanimieren, doch dieser starb noch am Unfallort.