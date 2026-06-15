Leimersheim Autofahrer unter Drogen: Polizei setzt Taser ein

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Die Polizei hat am Sonntagabend im Ortsbereich Leimersheim einen Autofahrer getasert, weil dieser sich – so die Beamten – unter Drogeneinfluss heftig gegen die Mitnahme zur Dienststelle gewehrt habe. Bei der Kontrolle des 34-Jährigen hätten die Polizisten festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein und Drogen genommen hatte. Auf seine Gegenwehr habe die Polizei mit dem Einsatz des „Distanzelektroimpulsgeräts“ (DEIG), volkstümlich Taser genannt, reagiert.

Den Mann erwarteten nun mehrere Strafanzeigen, sein Auto sei „mit der Zielrichtung einer Verwertung“ beschlagnahmt worden, so die Polizei.

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