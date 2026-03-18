Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat mit seinem Wagen am Dienstag gegen 13.20 Uhr in Rheinstetten eine zwölfjährige Radfahrerin gestreift und ist nach einem kurzen Halt einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Mädchen auf der Sonnenstraße in Richtung Jakobstraße, als sie der Autofahrer – vermutlich in einem grauen VW mit Karlsruher Kennzeichen – überholte und ihr Fahrrad im Bereich des Korbs streifte. Daraufhin stürzte die Zwölfjährige. Der Pkw-Fahrer habe kurz angehalten und das Mädchen habe seinen Schulranzen unter dem Auto hervorgezogen. Dann sei der Mann weitergefahren. Die Schülerin trug laut Polizei keine Verletzungen davon, das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Zeugen und der Autofahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243 32000 zu melden.