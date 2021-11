Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Montag gegen 14.30 Uhr auf der B-9-Abfahrt Germersheim Mitte in Fahrtrichtung Speyer. Nach Polizeiangaben wollte ein 32-jähriger Kleinwagenfahrer von der Bundesstraße abfahren. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, geriet er ohne Fremdeinwirkung in der Kurve der Abfahrt von der Fahrbahn ab ins Grüne. Der Wagen kippte und blieb auf der Seite liegen. Der leicht verletzte Fahrer befreite sich vor dem Eintreffen der auch alarmierten Feuerwehr selbst aus dem Fahrzeug. Um innere Verletzungen auszuschließen, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt schätzungsweise rund 10.000 Euro. Während des Einsatzes war die Abfahrt für etwa eine Stunde gesperrt.