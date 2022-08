Eine verletzte Person sowie schätzungsweise 5500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der B9 in Höhe der Abfahrt bei Germersheim-Süd ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Autofahrer einen vorausfahrenden Lkw überholen und schätzte dabei die Geschwindigkeit eines nachfolgenden Pkw falsch ein, informierte die Polizei. Der 20-jährige Fahrer des nachfolgenden Wagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erlitt eine Verletzung am Knie und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.