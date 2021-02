Leicht verletzt wurde ein 36-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen, der auf glatten Straßen zu schnell unterwegs war. Gegen 10.30 Uhr am Freitag fuhr der 36-Jährige mit seinem Auto die Kreisstraße 15 von Schaidt in Richtung Wörth. Aufgrund einer der Witterung unangepassten Geschwindigkeit geriet der Fahrer nach Polizeiangaben ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt.