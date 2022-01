Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße am Wochenende in Schwegenheim zeigte ein 44-jähriger Armenier seinen armenischen Führerschein vor. Da der Mann jedoch schon seit 2019 in Deutschland wohnt, hätte er laut Polizeibericht seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.