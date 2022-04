In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Polizei Germersheim ein unsicher fahrender Autofahrer in der Josef-Probst-Straße gemeldet. Der 39-jährige Fahrer konnte kurze Zeit später am Ortseingang von Sondernheim kontrolliert werden. Schnell war laut der Grund für die auffällige Fahrweise gefunden: Ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,08 Promille bei dem 39-Jährigen. Die Weiterfahrt war beendet, eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.