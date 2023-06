In der Nacht zum Donnerstag wurde ein 40-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe in Hagenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Beschuldigten wurde laut Polizeibericht eine Blutprobe entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihm aufgrund einer vergangenen Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden. Gegen den Wiederholungstäter wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.