Mehrere Autofahrer sind am Donnerstagvormittag erwischt worden, als sie die 17er Straße in Germersheim in die falsche Richtung befuhren. Die Polizei Germersheim kontrollierte die Polizei Germersheim den Verkehr in der 17er Straße. Insgesamt acht Autofahrer missachteten dabei die Einbahnstraßenregelung. Das Bußgeld beläuft sich auf jeweils 50 Euro, teilt die Polizei mit.