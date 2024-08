Am Samstagvormittag hat die Polizei den Verkehr in Neulauterburg kontrolliert. Dabei sollte das Durchfahrtsverbot, das wegen der derzeitigen Baustelle eingerichtet wurden, überwacht werden. Laut Polizei ergaben sich insgesamt acht Verstöße wegen unerlaubter Benutzung der Geh- und Radwege. Am Nachmittag wurde der Bereich erneut überwacht. „In diesem Kontrollzeitraum konnten keine Verstöße festgestellt werden“, teilt die Polizei weiter mit.