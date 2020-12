Am Dienstagmorgen haben Polizeibeamte Verkehrsteilnehmer an der Eduard-Orth-Schule kontrolliert. Innerhalb von nur 15 Minuten gab es fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße „An der Volksschule“. Schon am Montag wurden bei einer Schulwegkontrolle an gleicher Stelle vier Verstöße festgestellt. Auch das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim wurde am Dienstag erneut überwacht. Hier wurden zehn Personen gebührenpflichtig verwarnt.