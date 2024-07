Ein 46-jähriger Autofahrer, der am Dienstagabend auf der L 538 von Westheim nach Bellheim unterwegs war, verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Mauer. Dadurch wurde er schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus, heißt es im Polizeibericht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt und offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten oder berauschenden Mitteln stand. Ihm wurde zur Klärung eine Blutprobe entnommen.