Gegen 16.40 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Eine Polizeistreife aus Wörth fuhr sofort den Unfallort, den Rheinhauptdamm in der Gemarkung Hagenbach, an. Ein 29-jähriger Radfahrer berichtete, dass er mit seinem Rad von Neuburg in Richtung Wörth auf dem Rheinhauptdamm unterwegs gewesen sei. An einer unübersichtlichen, kurvigen Stelle sei ihm ein dunkelblauer Opel Corsa entgegengekommen. Dieser habe ihn gestreift, weshalb er zu Boden gestürzt sei. Bei dem Unfall sei der linke Außenspiegel an dem Auto beschädigt worden.

Nach Auskunft des verletzten Radfahrers sei der Corsa-Fahrer dann am Abzweig Hagenbach in Richtung Ortsmitte mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet, ohne ihm zu helfen oder seine Personalien anzugeben. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.