Ein Pferd auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Bellheim-Süd und Bellheim-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer an Allerheiligen gegen 12 Uhr. Das Pferd hatte bei einem Ausritt im Wald gescheut, die Reiterin abgeworfen und war auf die nahegelegene Bundesstraße gerannt. „Dort wurde es von beherzten Verkehrsteilnehmern eingefangen und der hinzugekommenen Reiterin übergeben“, schreibt die Polizei. Pferd und Reiterin blieben unverletzt. In diesem Zusammenhang kam es wegen des auf der Fahrbahn stehenden Pferdes zu einem Auffahrunfall zweier Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 6000 Euro.