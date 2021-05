Am Sonntagnachmittag um 14.05 Uhr stieß ein Auto auf der Kreuzung Hirtenweg/Hagsfelder Allee mit einer Radfahrerin zusammen. Die 36 Jahre alte Radlerin fuhr, von Rintheim kommend, auf dem Radweg des Hirtenwegs. Ein Auto-Fahrer, der von der Hagsfelder Allee in den Hirtenweg fahren wollte, sah sie wohl zu spät und machte eine Vollbremsung. Er kam auf dem Radweg zum Stehen. Die Radfahrerin, die ebenfalls eine Notbremsung machen musste, fiel hin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Frau. Ohne seine Personalien mitzuteilen, stieg er dann jedoch wieder ein und fuhr weg. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei nun den Fahrer des schwarzen VW-Kombis, vermutlich ein Passat. Er als auch Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.