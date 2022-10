Ein 66-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 19.40 Uhr in der Lameystraße nach einem Streit mit einem Autofahrer angefahren und hierbei leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste offenbar der Fahrer, welcher wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, anhalten, da eine Person von einer fünfköpfigen Gruppe die Lameystraße überquerte. Im Nachgang kam es zwischen dem Fahrer und dem Überquerenden zu einem Streitgespräch. Während dem Disput ging eine weitere Person über die Straße. Der Autofahrer fuhr unvermittelt auf den Fußgänger zu und stieß in der Folge mit diesem zusammen. Danach entfernte sich der Unbekannte mit seinem Auto. Bei der Kollision wurde der 66-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Mercedes-Benz älteren Baujahrs mit französischem Kennzeichen. Der Fahrer ist zwischen 60 und 70 Jahre alt und trägt kurzes lichtes Haar. Er trug ein helles Oberteil. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.