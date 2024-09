Ein 26-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Hatzenbühl in der Kirchstraße und wollte nach links in den Feigenberg abbiegen. Um dies anzuzeigen, streckte er seinen Arm nach links aus. Ein hinter ihm fahrendes Auto überholte dennoch und erfasste den Radfahrer samt Fahrrad. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem flüchtenden Wagen soll es sich um einen dunklen Kia handeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.