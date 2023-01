In der Nacht zum Freitag ist in der Kirschenallee in Lingenfeld eine Verkehrsunfallflucht passiert. Nach Angaben der Polizei fuhr jemand mit dem Auto gegen ein Straßenschild und gegen eine Gartenmauer. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2100 Euro. Das gesuchte Fahrzeug ist vermutlich grau oder silberfarben und muss durch den Unfall an der vorderen Stoßstange beziehungsweise an der Beifahrerseite beschädigt worden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07274 9580 entgegen.