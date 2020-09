Zu einem schweren Unfall mit Vollsperrung kam es am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 272 in Höhe von Weingarten. Gegen 15.14 Uhr kam nach Angaben der Polizei ein 60-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Autofahrer war in Richtung Landau unterwegs. Der Fahrer eines entgegenkommendenden Lkws mit Anhänger sah das Auto und wollte den Unfall vermeiden, indem er ausweichen wollte. Dennoch kam es der Polizei zufolge zum Zusammenstoß infolgedessen Auto und Lkw in die Böschung gerieten. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall schwer, der 53-jährige Fahrer des Lkw leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Straße immer wieder gesperrt. Inzwischen ist die Straße wieder freigegeben.