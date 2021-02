Wegen eines Abbiegefehlers stieß nach Polizeiangaben am frühen Freitagnachmittag ein Lkw mit einem Pkw zusammen, was zu Problemen im nachmittäglichen Verkehr führt. Der Autofahrer klagte über Kopfschmerzen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein Autofahrer von Germersheim auf der K31 in Richtung Lingenfeld. Auf Höhe der Abfahrt zur B9 bog ein Lkw von der Bundesstraße kommend nach links in Richtung Lingenfeld ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Da Schmierstoffe ausliefen, wird die Straße derzeit noch gereinigt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.