Am Mittwoch ereigneten sich im gleich zwei Unfälle mit Beteiligung von Straßenbahnen. Auf der Kriegsstraße kam es gegen 12.10 Uhr zur Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Beide Fahrzeuge fuhren auf der Kriegsstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung Lammstraße wollte der 41-jährige Pkw-Lenker offenbar einen U-Turn vollziehen und übersah die herannahende Straßenbahn. Bei der Kollision verletzte sich ein weiblicher Fahrgast leicht, benötigte aber keine ärztliche Versorgung.

Der zweite Unfall ereignete sich an der Kreuzung Blücherstraße / Seldeneckstraße gegen 21.45 Uhr. Auch hier fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw in die gleiche Richtung wie eine Straßenbahn. An der Kreuzung wollte die Pkw-Fahrerin offenbar nach links abbiegen und übersah die Straßenbahn. Bei der anschließenden Kollision wurde der Pkw noch circa 3 Meter vor der Straßenbahn hergeschoben. Personen kamen nicht zu Schaden.