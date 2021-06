Die Polizei dein Freund und Helfer. Dieser alte Spruch hat sich für eine 75-jährige Bahnreisende bewahrheitet. Denn am Donnerstagabend suchte die Seniorin gegen 18 Uhr die Polizei auf und meldete ihren VW Touran als gestohlen. Die Fahrerin sagte, sie habe ihr Auto am Vortag am Bahnhof in Bad Bergzabern abgestellt und sei mit dem Zug nach Winden gefahren. Bei der Rückkehr nach Bad Bergzabern habe sie ihren Wagen nicht mehr vorgefunden und gehe nun von einem Diebstahl aus. Die Polizisten vermuteten, dass sich der „gestohlene“ Wagen in Winden am dortigen Bahnhofsplatz befinden könnte, was sich dann auch bestätigte. Die Frau aus dem Raum Südwestpfalz war offenbar am falschen Bahnhof ausgestiegen und überglücklich, dass ihr Auto wieder aufgefunden wurde.