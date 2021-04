Am Mittwochnachmittag fuhr eine 20-jährige Autofahrerin zu einem Supermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße und parkte ihr Auto auf dem Parkplatz. Nach dem Einkaufen stellte sie dann fest, dass ihr Fahrzeug an der hinteren Beifahrertür beschädigt wurde, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack und beschädigte ein Kunststoffteil an der Stoßstange. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 18 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.