Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag in der Rappenstraße in Hördt. Dort hatte die Geschädigte ihren Kleinwagen zwischen 10 und 14.15 Uhr am Straßenrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer nicht unerheblich vorne links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Klärung dessen Identität ist nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 92210 dankend entgegen.