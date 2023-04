Am Mittwochabend befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 19.45 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße in Germersheim. An einer Engstelle musste er - Zeugenangaben zufolge - rangieren und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug, berichtet die Polizei. Im Anschluss flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug solle es sich um ein E-Klasse-Cabrio von Mercedes handeln. Hinweise zum Unfall oder dem geflüchteten Fahrzeug nimmt die Polizei unter 07274-9580 oder an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.