In der Nacht auf Mittwoch rückte die Feuerwehr Wörth zu einem Autobrand in Wörth aus. Der Alarm wurde um 2.12 Uhr gemeldet, teilt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit. Das Auto soll in der Keltenstraße, nahe des Europa-Gymnasiums, gebrannt haben. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln, gaben am Mittwoch aber noch keine Auskunft zu Details oder Ursache des Brands. „Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Schnellangriffsrohr zügig gelöscht werden“, schrieb die Feuerwehr auf ihrer Seite.