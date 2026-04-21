Die Freiwillige Feuerwehr ist am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die Landesstraße 538 zwischen Schwegenheim und Westheim alarmiert worden. Nach Auskunft der Feuerwehr stand das Auto beim Eintreffen in Vollbrand. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, sei zur Kontrolle der Kofferraum mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet worden. Außerdem kontrollierten die Wehrleute das Auto mithilfe einer Wärmebildkamera, um sicherzugehen, dass es nicht erneut zu einem Brand kommt. Die Landesstraße war zirka eine Stunde vollgesperrt. Im Einsatz waren 38 Kräfte der Wehreinheiten Schwegenheim und Westheim in neun Fahrzeugen sowie Wehrleute aus Lingenfeld in der dortigen Einsatzzentrale. Die Polizei sei ebenfalls vor Ort gewesen.