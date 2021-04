Am Sonntag, 25. April, wurde Leser Erhardt Vortanz in der Nähe der alten Ziegelei Sondernheim „Augenzeuge eines spektakulären Anlegemanövers an der Dalbe auf dem Rhein“. Ein mit Containern hoch beladener Schubverband aus den Niederlanden machte dort Halt und lud einen Wagen ab, informierte Vortanz die Redaktion. Offenkundig war eine Landpartie geplant. Eine schnelle Internetrecherche ergab, dass es sich bei dem 2007 gebauten Gütermotorschiff Norma um einen 179 Meter langen Koppelverband handelt mit einer Tonnage von 5460 Tonnen.