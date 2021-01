Auf die Lautstärke eines Presslufthammers brachte es ein getuntes Auto, das Mittwochvormittag die Aufmerksamkeit der Polizei erregte. Die Polizisten kontrollierten das Fahrzeug nebst Fahrer in der Straße An der Hexenbrücke. Der 24-jährige Fahrer hatte diverse technische Veränderungen an seinem VW Golf vorgenommen. Auch die Abgasanlage hat er dabei manipuliert. Dadurch erreichte das Auto die Lautstärke von 90 Dezibel, schreibt die Polizei. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird durch einen entsprechenden Gutachter geprüft. Der Halter darf mit einer Strafe rechnen.