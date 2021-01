[Aktualisiert 14.19 Uhr] Auf die Lautstärke eines Düsenflugzeugs brachte es ein getuntes Auto, das Mittwochvormittag die Aufmerksamkeit der Polizei erregte.

Die Polizisten kontrollierten das Fahrzeug nebst Fahrer in der Straße An der Hexenbrücke. Der 24-jährige Fahrer hatte diverse technische Veränderungen an seinem VW Golf vorgenommen. Auch die Abgasanlage hat er dabei manipuliert. Zunächst hatte die Polizei die Lautstärke des Autos mit 90 Dezibel angegeben – also wie ein Presslufthammer. Später korrigierten sich die Beamten: Der Schalldruck lag laut einem Gutachten sogar bei 118 Dezibel. Das ist die Lautstärke eines Düsenflugzeugs.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird durch einen entsprechenden Gutachter geprüft. Der Halter darf mit einer Strafe rechnen.