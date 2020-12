In der Heilig Abend Nacht wurde die Schulwiese in Lustadt „umgepflügt“! Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto die Schulwiese und „pflügte“ diese im wahrsten Sinne des Wortes um. Durch die Fahrweise wurde die Wiese erheblich beschädigt und die Fassade der Schule verschmutzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim, Telefon 07274 9580 entgegen.