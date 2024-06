Lingenfeld. Am Samstagmorgen zwischen 6 und 9 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein geparktes Auto ein. Der Fahrer hatte seinen Pkw in der Straße „Im Alten Zoll“, in der Nähe des Altrheins, geparkt und abgeschlossen. Der Täter hat laut Polizei diverse Wertgegenstände gestohlen. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de. Die Polizei appelliert an Autofahrer das Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer abzuschließen und keine Wertsachen zurückzulassen. Auto-Einbrecher hätten es häufig auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks oder Handtaschen abgesehen. Selbst bei Kleinstgegenständen ergebe sich ein Anreiz.