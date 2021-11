Am Samstagabend verursachte ein 22-jähriger Autofahrer auf eisglatter Straße einen Totalschaden an seinem Audi A5. Der Mann befuhr gegen 22.30 Uhr die B9 in südliche Richtung. Kurz vor der Überleitung zur B35 geriet der Wagen wegen zu schnellen Fahrens bei leichtem Bodenfrost nach rechts von der Fahrbahn ab und es kam zum Unfall. Während der Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus gebracht wurde, entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 35.000 Euro. Darüber informierte die Polizei.