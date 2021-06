Als eine VW-Fahrerin am Montagabend nach einem Freibadbesuch zu ihrem geparkten Auto kam, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite und das Dach mit Farbe besprüht waren. Laut ihren Angaben hätte sie das Fahrzeug gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des Freibads in der Heidelberger Straße geparkt. Als die Fahrzeugbesitzerin gegen 20 Uhr die Beschmutzungen sah, stellte sie neben ihrem Fahrzeug eine platt gedrückte Farbspraydose fest. Ob das Fahrzeug mutwillig besprüht wurde oder ob ein anderer Verkehrsteilnehmer über die dort liegende Spraydose fuhr und der VW dadurch beschmutzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden.