Am Sonntagmittag befuhr ein 39-jähriger Quadfahrer laut Polizei gegen 15 Uhr die Hafenstraße in Germersheim. An der Anschlussstelle Germersheim-Nord wollte der Fahrer eines weißen Ford SUV mit auffälligen blauen Rallyestreifen in die Hafenstraße abbiegen. Dabei übersah er den Quadfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrer blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der SUV Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort und flüchtete auf die B 35, so die Polizei.

Zeugen



Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.